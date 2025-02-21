Коннор Макдэвид высказался о победе сборной Канады в Турнире четырёх наций

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе в Турнире четырёх наций.

«Я был не очень хорош всю игру. Всё, о чём я думал — нужно продолжать. Я боролся весь вечер, и наши ребята играли отлично. Мы добились своего.

Я знаю, что это был всего лишь быстрый турнир, это не олимпийское золото или что-то в этом роде, но для нашей команды это значит очень много, как вы видите. Все очень упорно боролись всю неделю», — приводит слова Макдэвида журналистка Эмили Каплан на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 21 февраля, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающей игре турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.