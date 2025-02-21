Расписание матчей КХЛ на 21 февраля 2025 года
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Сегодня, 21 февраля, состоятся пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравший 73 очка в 56 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 56 игр — у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.
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