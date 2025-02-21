Расписание матчей КХЛ на 21 февраля 2025 года

Сегодня, 21 февраля, состоятся пять встреч регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 87 очков за 58 матчей. На второй строчке располагается «Спартак», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает московское «Динамо», набравший 73 очка в 56 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Автомобилист», у команды 77 очков в 56 матчах. 75 очков после 56 игр — у «Салавата Юлаева», который находится на третьей строчке.