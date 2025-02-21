Расписание матчей ВХЛ на 21 февраля 2025 года

Сегодня, 21 февраля, пройдут 10 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК Омские Крылья Омск Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК Кристалл Саратов Не начался Челмет Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Сокол Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Южный Урал Оренбургская область Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 21 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 82 очка после 52 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 54 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».