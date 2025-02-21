Расписание матчей МХЛ на 21 февраля 2025 года

Сегодня, 21 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК МХК Спартак Москва Не начался Русские Витязи Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Академия СКА-Юниор Московская область Не начался Сахалинские Акулы Сахалинская область Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 21 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.