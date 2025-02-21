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Расписание матчей МХЛ на 21 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 21 февраля 2025 года
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Сегодня, 21 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
1-й период
0 : 0
Спутник
Альметьевск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Тайфун
Приморский край
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на 21 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 71 очко.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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