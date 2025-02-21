«Я не был готов к драке». Форвард «Спартака» Мальцев — о стычке с Андреоффом из «Сибири»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о драке с форвардом «Сибири» Энди Андреоффом в очном матче команд.

«Была смена, я провёл три силовых приёма и как-то разозлился. Все шли на меня, поэтому так получилось. Он меня немного ударил, я его чуть оттолкнул и не ожидал, что он скинет перчатки. Это было в моменте, поэтому я был не готов к драке, мне пришлось отвернуться. Если бы я повернулся к нему, было бы хуже», — приводит слова Мальцева ТАСС.

В результате игрового эпизода форвард красно-белых получил малый штраф за грубость, а игрок «Сибири» — двойной малый штраф.

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