«Я не был готов к драке». Форвард «Спартака» Мальцев — о стычке с Андреоффом из «Сибири»
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Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев рассказал о драке с форвардом «Сибири» Энди Андреоффом в очном матче команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Вишневский (Голдобин) – 13:01 (5x4) 1:1 Пьянов (Андреофф, Бек) – 17:13 (5x4) 2:1 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 19:17 (5x4) 3:1 Галимов – 29:29 (5x5) 4:1 Ружичка (Филин, Орлов) – 32:50 (5x5) 4:2 Бек (Андреофф, Лайпсик) – 43:56 (5x5) 5:2 Локтионов (Голдобин, Вишневский) – 55:35 (5x4) 6:2 Корбит (Лукьянцев, Ефремов) – 59:00 (5x5)
«Была смена, я провёл три силовых приёма и как-то разозлился. Все шли на меня, поэтому так получилось. Он меня немного ударил, я его чуть оттолкнул и не ожидал, что он скинет перчатки. Это было в моменте, поэтому я был не готов к драке, мне пришлось отвернуться. Если бы я повернулся к нему, было бы хуже», — приводит слова Мальцева ТАСС.
В результате игрового эпизода форвард красно-белых получил малый штраф за грубость, а игрок «Сибири» — двойной малый штраф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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