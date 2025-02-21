Ткачёв вернулся к тренировкам с «Авангардом», форвард работает в бесконтактной майке

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв вернулся к тренировкам с омским клубом. Форвард работает в бесконтактной майке.

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, Ткачёв в нынешнем межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

«Авангард» на данный момент провёл 57 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.