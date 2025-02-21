Малкин: меня неправильно поняли, я рассмотрю возможность возвращения в «Металлург»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что его неправильно поняли после слов о том, что он не рассматривает возвращение в КХЛ в конце карьры.

— Это было интервью на английском языке. Возможно, неправильно поняли мою мысль при переводе. Для меня «Магнитка» всегда будет крайне важным клубом в карьере. Меня там научили играть в хоккей, дали дорогу в жизнь. Это бесценно.

Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с «Питтсбургом» до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца. Тогда мне будет 40 лет. И на данный момент, прямо сейчас я чувствую, что в таком возрасте ехать в Магнитогорск… Может получиться так, что я буду занимать чьё‑то место. Я не хочу доигрывать, просто катаясь по льду и отбывая номер, напоминая лишь тень Малкина. Но если у меня в 2026 году будут силы и желание, и я почувствую, что ещё в хоккее что‑то могу, то обязательно рассмотрю возможность возвращения в «Магнитку».

— То есть этот вариант не исключён.

— Но если судить сейчас, в феврале 2025 года, то я не могу говорить прямо, что приеду в «Металлург». Это чисто мои ощущения на сегодняшний день. Я пока не ощущаю гигантский прилив сил, что через год приеду в Магнитогорск и буду зажигать. Эти ощущения могут меняться, вы же понимаете. Никто не знает, как жизнь поменяется через год. Но пока так.

— В статье The Athletic написано, что «Питтсбург» — единственный клуб в вашей жизни.

— Напрасно люди на этом спекулируют. Я не говорил это прямым текстом. Мысль была в том, что в «Питтсбурге» я провел всю свою энхаэловскую карьеру. И красиво было бы её закончить в «Питтсбурге». Понятно при этом, что прощальный матч я хотел бы провести в Магнитогорске. Это как минимум.

«Металлург» для меня — родная команда. И я даже не хочу рассуждать, какой клуб в моей жизни важнее — «Питтсбург» или «Магнитка». Они оба бесценны. И я никому не отдаю приоритет, — приводит слова Малкина «Матч ТВ».