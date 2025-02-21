«Когда открываешь рот в прессе, это может сработать против тебя». Маршан о братьях Ткачук

Нападающий сборной Канады Брэд Маршан прокомментировал слова братьев Брэди и Мэтью Ткачук из команды США, которые остро высказывались в адрес канадских хоккеистов во время Турнира четырёх наций.

«Иногда, когда ты открываешь рот в прессе, это может задеть тебя. Ты можешь делать это в течение сезона, но когда играешь в формате «лучший на лучший», всё по-другому. Они немного забежали вперёд, но они отличные игроки, не так много парней могут делать то, что они делают, они чрезвычайно эффективны.

Когда вы начинаете давать командам оружие, это может сработать и против вас. У них впереди долгая и блестящая карьера, и я думаю, мы увидели, насколько эффективными они могут быть на всех уровнях», — приводит слова Маршана Daily Faceoff.