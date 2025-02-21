Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос, как смотрелась бы сборная России на Турнире четырёх наций, который завершился в Северной Америке.

— Как думаете, как смотрелась бы в Бостоне и Монреале сборная России?

— Гадать можно сколько угодно. Думаю, две линии нашей команды — вратарская и атакующая — точно были бы конкурентоспособными. Как минимум. Самое обидное, что мы не были допущены на этот турнир. Но, судя по тому, что происходит в мире, время бездумной политики в мировом хоккее и спорте постепенно уходит. Это самое главное.

— В России из-за политики многие бойкотировали просмотр турнира.

— У каждого своё мнение, и я вполне понимаю таких болельщиков. Это естественная реакция на притеснение. Другое дело, что в профессиональном плане турнир получился крайне полезным и информативным. Думаю, кассета с трансляцией турнира должна быть и будет на столе каждого профессионального тренера в КХЛ. И прежде всего с играми Канада — США, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.