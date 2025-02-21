Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 21 февраля
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Сегодня, 21 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
21 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Шумаков – 04:24 2:0 Шумаков – 06:22 (3x3) 3:0 Бородкин (Несветаев) – 08:48 (3x3) 3:1 Кузнецов – 10:19 3:2 Слыш (Кузнецов) – 11:43 (3x3) 4:2 Шумаков – 13:32 (3x3) 5:2 Егор Иванов (Шумаков) – 15:19 (3x3) 5:3 Кузнецов (Горбачёв) – 16:47 (3x3) 5:4 Анисимов (Лукашевич) – 20:46 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
21 февраля 2025, пятница. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 6
Авангард
Омск
1:0 Александров (Мангисбаев) – 00:10 (3x3) 1:1 Гусынин (Лямин) – 01:15 (3x3) 1:2 Гусынин (Лямин) – 06:49 (3x3) 1:3 Гусынин (Тяло) – 11:26 (3x3) 1:4 Фиськов (Лапин) – 16:57 (3x3) 1:5 Сторчак (Фиськов) – 17:37 (3x3) 2:5 Китаров (Мангисбаев) – 17:57 (3x3) 3:5 Мангисбаев (Филиппенко) – 19:18 (3x3) 3:6 Макаров (Фиськов) – 20:49 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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