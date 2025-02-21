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«Авангард» выпустил коллекцию одежды к возвращению Владимира Ткачёва

«Авангард» выпустил коллекцию одежды к возвращению Владимира Ткачёва
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«Авангард» выпустил коллекцию одежды к возвращению нападюащего Владимира Ткачёва. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. В коллекцию входят худи, футболки, бейсболки и шайба.

Напомним, сегодня, 21 февраля, Ткачёв вернулся к тренировкам с омским клубом. Форвард работает в бесконтактной майке.

Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

«Авангард» на данный момент провёл 57 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 68 очков.

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