Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал финальный матч Турнира четырёх наций между сборными США и Канады (2:3 ОТ).

«Финальный матч Турнира четырёх наций получился великолепным. Кто не смотрел – советую обязательно пересмотреть в записи. Скорости, адреналин, кураж, воля к победе, — на льду было всё. Такие игры входят в историю мирового спорта. Обе команды очень понравились. Сборная США даже чуть больше, но она проиграла. Удача в овертайме сопутствовала Канаде.

Наши оппоненты не находились бы в числе самых богатых людей мира, если бы занимались альтруизмом. Любой проект они начинают, и они же заканчивают ввиду нерентабельности. Мы все должны понимать, что нынешний известный американский проект стал нерентабельным благодаря нашему 150-миллионному бронекулаку, который идёт вперёд не оглядываясь, объединившись вокруг нашего национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.