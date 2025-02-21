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На Малкина открыто исполнительное производство за неоплаченный штраф в 2 тыс. рублей

На Малкина открыто исполнительное производство за неоплаченный штраф в 2 тыс. рублей
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Судебные приставы открыли в отношении российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина исполнительное производство о взыскании задолженности за неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк судебных приставов.

За хоккеистом в России числится долг за неоплаченный штраф, выписанный столичной Госавтоинспекцией, а также исполнительный сбор по нему. Общая сумма взыскиваемой задолженности составляет 2 тыс. рублей. Исполнительное производство открыто в октябре 2024 года.

В своём 19-м сезоне в НХЛ 38-летний Малкин забил девять голов и набрал 34 очка в 47 играх.

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