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«Адмирал» представил специальную форму к Дню защитника Отечества

«Адмирал» представил специальную форму к Дню защитника Отечества
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«Адмирал» представил специальную форму к Дню защитника Отечества, в которой сыграет на выезде с «Барысом» (22 февраля) и «Сибирью» (24 февраля).

«Белые адмиральские кители украшают элементы современного цифрового камуфляжа. В том же стиле переработан логотип команды. На игровых номерах изображены границы Приморского края и его районов. На оборотной части ворота нанесена строка из знаменитой «Песенки о капитане» – «Только смелым покоряются моря», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Отмечается, что позже игровые джерси поступят в продажу.

«Адмирал» после 56 встреч располагается на восьмой строчке в таблице Востока Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 58 очков. В последней встрече подопечные Леонида Тамбиева уступили дома «Трактору» со счётом 1:2.

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