Комментатора Романа Скворцова выписали из больницы

Спортивного комментатора Романа Скворцова, госпитализированного после избиения в Новосибирске, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.