СКА показал форму ко Дню защитника Отечества, в которой сыграет с «Куньлунем»

СКА показал форму ко Дню защитника Отечества, в которой сыграет с «Куньлунем». Игра состоится 22 февраля и начнётся в 17:00 мск.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА.

«Уже не первый год СКА выходит на лёд в специальном комплекте формы в конце февраля, отдавая дань уважения тем, кто защищает нашу страну. Именно в армейских джерси команда проведёт матч против «Куньлуня» на «СКА Арене» в эту субботу!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

В текущем сезоне СКА провёл 57 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.