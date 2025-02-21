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СКА показал форму ко Дню защитника Отечества, в которой сыграет с «Куньлунем»

СКА показал форму ко Дню защитника Отечества, в которой сыграет с «Куньлунем»
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СКА показал форму ко Дню защитника Отечества, в которой сыграет с «Куньлунем». Игра состоится 22 февраля и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале СКА.

«Уже не первый год СКА выходит на лёд в специальном комплекте формы в конце февраля, отдавая дань уважения тем, кто защищает нашу страну. Именно в армейских джерси команда проведёт матч против «Куньлуня» на «СКА Арене» в эту субботу!» — сказано в сообщении пресс-службы СКА.

В текущем сезоне СКА провёл 57 матчей и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 71 очко.

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