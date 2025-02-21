Экс-форвард СКА, «Салавата Юлаева» и «Сибири» Кемппайнен завершил карьеру в 36 лет

Финский бывший форвард СКА «Салавата Юлаева» и «Сибири» Йоонас Кемппайнен завершил карьеру в 36 лет. Об этом сообщает финское издание Kaleva.

Отмечается, что экс-хоккеист решился на данный шаг по личным причинам, хотя здоровье позволяло продолжать играть. В сезоне-2023/2024 Кемппайнен играл за «Кярпят» и в 55 матчах набрал 30 (11+19) очков. Текущий сезон форвард пропускал.

Кемппайнен играл за национальную сборную на двух чемпионатах мира и на Олимпиаде 2018 года в Сочи. В составе «Кярпята» дважды становился чемпионом Финляндии.

Йоонас выступал в КХЛ с 2016 по 2022 год. В 379 матчах лиги он записал на свой счёт 195 (98+97) очков.