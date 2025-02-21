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КХЛ представила самые результативные тройки сезона-2024/2025

КХЛ представила самые результативные тройки сезона-2024/2025
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Континентальная хоккейная лига представила лучшие тройки сезона-2024/2025 по заброшенным шайбам.

37 шайб (53 матча) – Ильин-Аймурзин-Пилипенко («Северсталь»);
34 (52) – Берёзкин-Шалунов-Каюмов («Локомотив»);
33 (51) – Волков-Пинчук-Энас («Динамо» Минск);
33 (52) – Гусев-Пакетт-Уил («Динамо» Москва);
30 (43) – Гутик-Шэн-Старков («Адмирал»), Голдобин-Морозов-Порядин («Спартак»).

Самые забивные тройки в истории КХЛ:
1. Зарипов-Коварж-Мозякин – 320 (287);
2. Бойд-Боченски-Доус — 267 (299);

8. Глазачев-Штумпел-Спиридонов – 91 (117);
9. Гусев-Пакетт-Уил – 90 (115);
10. Булис-Кузнецов-Чистов – 86 (150);
11. Берёзкин-Шалунов-Каюмов – 84 (198);
12. Голдобин-Морозов-Порядин – 83 (91).

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