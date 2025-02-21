«Плохая тенденция для «Салавата». Вайсфельд — об удалении Ливо до конца игры с «Ладой»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал 32 минуты штрафа нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо во встрече с «Ладой» (0:3).

«Две за жест, который он показал судьям, что они пропустили удар клюшкой. Он продолжает свою линию поведения — 10. Не успокаивается — 20. Есть методика у судей — сначала за неспортивное поведение две, потом 10, потом 20. Плохая тенденция для «Салавата». Ливо — лидер, с ним всегда будут играть плотно. А это знак для других, что его легко вывести из себя», — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

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