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«Плохая тенденция для «Салавата». Вайсфельд — об удалении Ливо до конца игры с «Ладой»

«Плохая тенденция для «Салавата». Вайсфельд — об удалении Ливо до конца игры с «Ладой»
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал 32 минуты штрафа нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо во встрече с «Ладой» (0:3).

«Две за жест, который он показал судьям, что они пропустили удар клюшкой. Он продолжает свою линию поведения — 10. Не успокаивается — 20. Есть методика у судей — сначала за неспортивное поведение две, потом 10, потом 20. Плохая тенденция для «Салавата». Ливо — лидер, с ним всегда будут играть плотно. А это знак для других, что его легко вывести из себя», — приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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