Дамир Шарипзянов подписал новый пятилетний контракт с «Авангардом»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подписал новый пятилетний контракт с омским клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Рад наконец-то поставить свою подпись. Не так долго мы обсуждали это, я практически сразу согласился. Были нюансы, которые мы обсудили. Я пошёл навстречу, клуб пошёл навстречу, так что я рад остаться здесь на пять лет.

В конце сезона я бы сам пришёл сюда с таким предложением. Как только мне сказали, я сразу ответил, что согласен. Я и моя семья рады остаться здесь ещё на пять лет. Дай бог, будет ещё больше. Но пока день от дня идём, становимся лучше. Будем стараться радовать болельщиков», — заявил Шарипзянов.

Шарипзянов играет за «Авангард» с мая 2020 года, завоевав с командой Кубок Гагарина. В 57 матчах нынешнего сезона на счету защитника 43 (11+32) очка.