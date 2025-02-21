«Даже такие игроки могут допускать ошибки». Дементьев — о финале Турнира четырёх наций

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о финальном матче Турнира четырёх наций между сборными США и Канады (2:3 ОТ).

— Как вам финальный матч США и Канады?

— Я в восторге от всего турнира, который закончился сегодня ночью. Великолепный хоккей показали команды. Знаете, огромный запас, громадное количество мастерства, но в то же время пропущенные шайбы говорят о том, что даже такие игроки могут допускать ошибки подобного рода. Хоккей, как и любой другой командный вид спорта, стоит на том, что все обладают мастерством, рискуют, каждый может сделать ошибку, которая станет роковой.

Никто не сомневается в таланте и лидерских качествах Остона Мэттьюса, но возникает вопрос по поводу его исполнения обязанностей в обороне, когда Макдэвид забивал победную шайбу. Тем не менее он является самым дорогим хоккеистом мира на данный момент.

Есть много параметров, по которым можно оценить данный турнир. При желании можно очень многому научиться, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.