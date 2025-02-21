Дементьев рассказал, благодаря чему Канада выиграла финал Турнира четырёх наций у США

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал, благодаря чему сборная Канады выиграла финал Турнира четырёх наций у США (3:2 ОТ).
— Канада выиграла матч благодаря тому, что команда более опытная?
— Я бы иначе это оценил. Если вы посмотрите третий период, то увидите, что Канада сделала очень мало бросков по воротам. Великолепно сыграл Биннингтон, выручил в ключевых ситуациях. Американцы великолепно играли в обороне: много блокировали, чего одна игра Славина стоит, он побывал во всех ключевых моментах, всё успевал. Коварно отдавать предпочтение одной из команд перед началом игры. Его величество случай может вмешаться в любой момент. Давайте вспомним первую шайбу американцев, где-то может быть, повезло. Вспомните следующую шайбу американцев, когда Парэйко вынес шайбу на клюшку атакующему игроку и тот поразил ворота. Даже такие мастера могут ошибаться, этим и прекрасен хоккей, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.
- 21 февраля 2025
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