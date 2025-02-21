«Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 21 февраля, в Казани пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» провёл 56 игр и на данный момент расположился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Нижнекамский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Олега Леонтьева имеют в активе 50 очков после 56 проведённых матчей.