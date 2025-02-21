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«Формат требует этого». Дементьев — о недостатках Турнира четырёх наций

«Формат требует этого». Дементьев — о недостатках Турнира четырёх наций
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев рассказал о недостатках Турнира четырёх наций, который завершился в Северной Америке.

— Турнир получился великолепным, но можем ли мы найти в нём ложку дёгтя?
— Сложно сказать. Понятно, что организаторы руководствовались текущей ситуацией, но должно было быть представлено большее количество команд. Это и сборная России, и сборная Чехии, и сборная Европы. Если вы соберёте сборную Словакии, Германии, Дании, Норвегии, то увидите, что там достаточное количество серьёзных игроков, которые могут составить конкуренцию. Думаю, что формат требует увеличения числа команд. Можно сделать две группы по три команды, перекрёстные игры, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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