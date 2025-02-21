Агент Дементьев назвал двух неожиданных героев в составе сборной Канады

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев назвал двух неожиданных героев в составе сборной Канады на Турнире четырёх наций. Напомним, сборная Канады выиграла в финале у США (3:2 ОТ).

— Кто стал неожиданным героем на Турнире четырёх наций? Может быть, Митч Марнер, сделавший две передачи в финале и забросивший победную шайбу шведам, или кто-то другой?

— Находиться в тени других звёздных игроков не так просто, даже в сборной США и Канады. Маршан играет в четвёртом звене, но при этом понимает, что сильнее и выше такого хоккея быть не может.

Митч Марнер всегда мне импонировал скромной производительностью и продуктивностью. Обратите внимание, что его это преследует достаточно долго. Он произвёл фурор именно этим в «Торонто». Что бросается сразу в глаза, не является показателем успешности хоккеиста, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.