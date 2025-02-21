«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30

Сегодня, 21 февраля, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Московское «Динамо» провело 56 игр и на данный момент расположилось на третьем месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Команда Алексея Кудашова набрала 73 очка.

Клуб из Минска располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда имеет в активе 67 очков после 55 проведённых матчей.