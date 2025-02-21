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Штрафы Трямкина и Броссо за драку в матче «Автомобилиста» с «Амуром» отменены

Штрафы Трямкина и Броссо за драку в матче «Автомобилиста» с «Амуром» отменены
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Штрафы защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина и канадского форварда «Амура» Девина Броссо за драку отменены. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, на шестой минуте второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты устроили драку. По итогам эпизода оба игрока получили по пять минут штрафа. Отмечается, что спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел данный эпизод встречи и принял решение отменить наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» и нападающего «Амура».

Матч прошёл в четверг, 20 февраля, в Екатеринбурге и завершился победой хозяев со счётом 5:3.

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