Штрафы Трямкина и Броссо за драку в матче «Автомобилиста» с «Амуром» отменены

Штрафы защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина и канадского форварда «Амура» Девина Броссо за драку отменены. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Напомним, на шестой минуте второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты устроили драку. По итогам эпизода оба игрока получили по пять минут штрафа. Отмечается, что спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел данный эпизод встречи и принял решение отменить наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» и нападающего «Амура».

Матч прошёл в четверг, 20 февраля, в Екатеринбурге и завершился победой хозяев со счётом 5:3.