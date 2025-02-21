Форвард сборной США Дилан Ларкин призывал хоккеистов к участию в турнирах за сборную

Нападающий сборной США Дилан Ларкин выразил надежду, что участие сборной в Турнире четырёх наций заставит больше хоккеистов захотеть играть и принять участие в чемпионате мира.
«Я надеюсь, что ребята, которые сидят дома и смотрят, захотят поучаствовать в этом. Мы должны начать выигрывать этот турнир. Они должны поехать на чемпионат мира, проявить себя и сыграть за свою страну. Я думаю, что именно туда Канада, все эти ребята едут и играют. Вот где всё начинается. Гордость за свою страну. Гордость за свой флаг. Надеть этот герб и выйти на игру — это невероятное чувство», — приводит слова Ларкина ESPN.
Напомним, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающем матче турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
- 21 февраля 2025
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