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Форвард сборной США Дилан Ларкин призывал хоккеистов к участию в турнирах за сборную

Форвард сборной США Дилан Ларкин призывал хоккеистов к участию в турнирах за сборную
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Нападающий сборной США Дилан Ларкин выразил надежду, что участие сборной в Турнире четырёх наций заставит больше хоккеистов захотеть играть и принять участие в чемпионате мира.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Харли, Райнхарт) – 04:48     1:1 Ткачук (Мэттьюс) – 16:52     2:1 Сандерсон (Мэттьюс, Веренски) – 27:32     2:2 Беннетт (Марнер) – 34:00     2:3 Макдэвид (Марнер, Макар) – 68:18    

«Я надеюсь, что ребята, которые сидят дома и смотрят, захотят поучаствовать в этом. Мы должны начать выигрывать этот турнир. Они должны поехать на чемпионат мира, проявить себя и сыграть за свою страну. Я думаю, что именно туда Канада, все эти ребята едут и играют. Вот где всё начинается. Гордость за свою страну. Гордость за свой флаг. Надеть этот герб и выйти на игру — это невероятное чувство», — приводит слова Ларкина ESPN.

Напомним, в Бостоне на «Ти-Ди Гарден» в решающем матче турнира встречались сборные Канады и США. Игра завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

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