Комментатор Роман Скворцов обратился к врачам после выписки из больницы

Спортивный комментатор Роман Скворцов, госпитализированный после избиения в Новосибирске, подтвердил, что его выписали из больницы, и выразил слова благодарности врачам.

«Дорогие мои врачи, вы — просто лучшие! Спасибо вам за профессионализм, надеюсь, выполню большую часть ваших рекомендаций. Отдельное спасибо больничному персоналу, катался у вас как сыр в масле.

Скоро — домой, во вторник меня ждёт встреча с доктором, которая уже ставила меня на ноги лет 10 назад. После неё станет понятно, когда вернусь. Будь моя воля, я бы уже в понедельник вышел в эфир, но не всё зависит от меня», — написал Скворцов в своём телеграм-канале.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.