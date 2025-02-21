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«Трактор» обновил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ

«Трактор» обновил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Первый период закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
3 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Дронов (Попов) – 05:42 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Кадейкин, Дэй) – 18:23 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Блажиевский) – 31:21 (5x5)    

Заброшенной шайбой на шестой минуте отметился защитник челябинской команды Григорий Дронов. Эта шайба стала 184-й для «Трактора» в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, был побит рекорд результативности за одну регулярку, когда в сезоне-2023/2024 челябинцы забросили 183 шайбы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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