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Форвард «Авангарда» Ткачёв поделился эмоциями от возвращения к тренировкам с командой

Форвард «Авангарда» Ткачёв поделился эмоциями от возвращения к тренировкам с командой
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв прокомментировал своё возвращение на лёд, поделился эмоциями от первой тренировки и рассказал о дальнейших целях.

«Эмоции положительные, я рад вернуться в команду. Прошёл хороший путь реабилитации, заложили физику, думаю, что я буду уже скоро готов. Сейчас моя главная задача «вкатиться» с ребятами, понять требования главного тренера и подстроиться под эти требования, выходить играть в ту же игру, в которую я играл», — сказал Ткачёв пресс-службе «Авангарда».

Напомним, Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

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