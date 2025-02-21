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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше: сейчас Ткачёв на первом этапе возвращения в команду

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше: сейчас Ткачёв на первом этапе возвращения в команду
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал возвращение нападающего омского клуба Владимира Ткачёва к тренировкам с командой.

«Ткачёв с каждым днём будет прибавлять, улучшать свою форму и тренироваться с другими игроками. Он будет стараться вернуть чувство времени, сыгранность, игровую форму. Будем рады видеть его в составе, когда он будет готов. Но нужно идти шаг за шагом, сейчас он на первом этапе возвращения в команду», — сказал Буше пресс-службе «Авангарда.

Напомним, Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

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