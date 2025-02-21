Стали известны детали восстановления Кирилла Капризова после операции

Помощник главного тренера «Миннесоты Уайлд» Джек Капуано рассказал о восстановлении российского нападающего команды Кирилла Капризова после перенесённой операции.

«Он ещё вообще не катался. Возможно, когда главный тренер Джон Хайнс и Билл Герин (генеральный менеджер клуба — Прим. «Чемпионата») вернутся, они смогут дать обновленную информацию на следующей неделе», — приводит слова Капуано The Athletic.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.