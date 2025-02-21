Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны детали восстановления Кирилла Капризова после операции

Стали известны детали восстановления Кирилла Капризова после операции
Комментарии

Помощник главного тренера «Миннесоты Уайлд» Джек Капуано рассказал о восстановлении российского нападающего команды Кирилла Капризова после перенесённой операции.

«Он ещё вообще не катался. Возможно, когда главный тренер Джон Хайнс и Билл Герин (генеральный менеджер клуба — Прим. «Чемпионата») вернутся, они смогут дать обновленную информацию на следующей неделе», — приводит слова Капуано The Athletic.

Капризов пропустил 12 игр с 27 декабря по 20 января из-за проблем с нижней частью тела. После возвращения россиянин провёл три матча и отметился двумя результативными передачами. 31 января нападающему была проведена операция. 3 февраля «Миннесота Уайлд» включила Капризова в долгосрочный список травмированных.

Материалы по теме
«Это трагедия». Экс-игрок СКА — о травме Кирилла Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android