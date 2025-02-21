Форвард Эрик О'Делл забросил первую шайбу за «Ак Барс» в 11-м матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу хозяев.

Заброшенной шайбой отметился нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл на шестой минуте встречи. Это первый гол канадского форварда за казанскую команду в 11-м матче и первое очко О'Делла за Казань.

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Напомним, канадец перешёл по ходу текущего сезона из московского «Динамо». Форвард испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых руководство московского клуба приняло решение расторгнуть контракт с О'Деллом.

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативное очко.