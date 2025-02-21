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Форвард Эрик О'Делл забросил первую шайбу за «Ак Барс» в 11-м матче

Форвард Эрик О'Делл забросил первую шайбу за «Ак Барс» в 11-м матче
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)    

Заброшенной шайбой отметился нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл на шестой минуте встречи. Это первый гол канадского форварда за казанскую команду в 11-м матче и первое очко О'Делла за Казань.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, канадец перешёл по ходу текущего сезона из московского «Динамо». Форвард испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых руководство московского клуба приняло решение расторгнуть контракт с О'Деллом.

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативное очко.

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