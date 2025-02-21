Форвард «Металлурга» Силантьев: Разин никого не выделяет и ко всем относится одинаково

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев поделился мнением о главном тренере магнитогорской команды Андрее Разине. Силантьев отметил, что тренер честный и открытый человек, который никого не выделяет и ко всем относится одинаково.

«Андрей Владимирович – честный и открытый. Он всегда готов пообщаться с игроками один на один, если у кого-то появляются проблемы или вопросы. Это не проблема для него, так как он всегда открыт к диалогу. Когда я только приехал в «Металлург», Андрей Владимирович вызвал меня на личный разговор и сказал, чтобы я продолжал усердно работать и не стеснялся показывать то, на что я способен.

Думаю, что со временем отношение тренера ко мне изменилось в том плане, что теперь с меня требуют чуть больше. Что касается личных взаимоотношений, Андрей Владимирович никого не выделяет и ко всем относится одинаково», – приводит слова Силантьева Metaratings.

Разин был назначен главным тренером «Металлурга» в апреле 2023 года. Ранее он возглавлял такие клубы, как «Автомобилист» (2015–2016), «Югра» (2016–2017), «Адмирал» (2017–2018) и «Северсталь» (2018–2023).

«Металлург» провёл 57 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.