«Ванкувер» продлил контракт с вратарём Ланкиненом на пять лет

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб договорился с голкипером «Ванкувер Кэнакс» Кевином Ланкиненом о продлении контракта на пять лет с кэпхитом в размере $ 4,5 млн.

«Кевин проделал для нас отличную работу в этом сезоне. С самого начала года он демонстрировал сильное желание соревноваться и готовность делать всё возможное, чтобы выигрывать. Он хороший лидер и товарищ по команде, без его уверенной игры мы бы не оказались в том положении, в котором находимся сейчас», — цитирует Альвина пресс-служба канадского клуба.

29-летний Ланкинен сыграл в 34 матчах в этом сезоне. Голкипер одержал 19 побед и оформил четыре шатаута, отразив 90,5% бросков. Всего в НХЛ на его счету 146 матчей, 64 победы и семь шатаутов.