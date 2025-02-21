Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» продлил контракт с вратарём Ланкиненом на пять лет

«Ванкувер» продлил контракт с вратарём Ланкиненом на пять лет
Комментарии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб договорился с голкипером «Ванкувер Кэнакс» Кевином Ланкиненом о продлении контракта на пять лет с кэпхитом в размере $ 4,5 млн.

«Кевин проделал для нас отличную работу в этом сезоне. С самого начала года он демонстрировал сильное желание соревноваться и готовность делать всё возможное, чтобы выигрывать. Он хороший лидер и товарищ по команде, без его уверенной игры мы бы не оказались в том положении, в котором находимся сейчас», — цитирует Альвина пресс-служба канадского клуба.

29-летний Ланкинен сыграл в 34 матчах в этом сезоне. Голкипер одержал 19 побед и оформил четыре шатаута, отразив 90,5% бросков. Всего в НХЛ на его счету 146 матчей, 64 победы и семь шатаутов.

Материалы по теме
Официально
«Ванкувер» подписал новый контракт с нападающим Дрю О'Коннором
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android