Мыльников — о новой форме «Трактора»: Фукале сказал, что это «Динамо» Челябинск

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал победу над «Ладой» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хороший матч и интересный соперник. Мы разбирали их игру, смотрели прошедшие встречи. Знали, что одержим победу.

— Вы сегодня отлично сыграли, как настраивались на матч?

— Всё как обычно. Считаю, что я всегда хорошо настраиваюсь, но иногда бывает, что не всё получается. Я ничего не меняю в своём настрое.

— Упустили «сухарь», сильно ли обидно?

— Нет, не сильно. Просто давно хотелось сыграть «на ноль». Но главное, что мы победили.

— Сегодня команда показала хороший результат. Довольны игрой?

— Когда команда забрасывает четыре шайбы — это всегда хорошо. С таким счётом намного легче играть, нежели с 1:1 или 2:1.

— Можно ли сказать, что «Лада» — удобный соперник для «Трактора»?

— Думаю, что нет. Если посмотреть, то все игры были равные и близкие по счёту. В Тольятти тоже матчи были непростые, осенью ведь в овертайме только победили.

— У вас новые джерси, как вам такой фасон?

— Немного непривычный цвет. Фукс сказал, что это «Трактор» из Минска или «Динамо» Челябинск. Всегда интересно попробовать новое, — сказал Мыльников в интервью «Чемпионату».