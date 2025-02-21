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Мыльников — о новой форме «Трактора»: Фукале сказал, что это «Динамо» Челябинск

Мыльников — о новой форме «Трактора»: Фукале сказал, что это «Динамо» Челябинск
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Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал победу над «Ладой» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Дронов (Попов) – 05:42 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Кадейкин, Дэй) – 18:23 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Блажиевский) – 31:21 (5x5)     3:1 Государев (Романов, Фисенко) – 50:51 (5x5)     4:1 Кэмпфер (Коростелёв) – 54:31 (5x5)    

— Хороший матч и интересный соперник. Мы разбирали их игру, смотрели прошедшие встречи. Знали, что одержим победу.

— Вы сегодня отлично сыграли, как настраивались на матч?
— Всё как обычно. Считаю, что я всегда хорошо настраиваюсь, но иногда бывает, что не всё получается. Я ничего не меняю в своём настрое.

— Упустили «сухарь», сильно ли обидно?
— Нет, не сильно. Просто давно хотелось сыграть «на ноль». Но главное, что мы победили.

— Сегодня команда показала хороший результат. Довольны игрой?
— Когда команда забрасывает четыре шайбы — это всегда хорошо. С таким счётом намного легче играть, нежели с 1:1 или 2:1.

— Можно ли сказать, что «Лада» — удобный соперник для «Трактора»?
— Думаю, что нет. Если посмотреть, то все игры были равные и близкие по счёту. В Тольятти тоже матчи были непростые, осенью ведь в овертайме только победили.

— У вас новые джерси, как вам такой фасон?
— Немного непривычный цвет. Фукс сказал, что это «Трактор» из Минска или «Динамо» Челябинск. Всегда интересно попробовать новое, — сказал Мыльников в интервью «Чемпионату».

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