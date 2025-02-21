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Витязь — Салават Юлаев, результат матча 21 февраля 2025, счёт 3:1, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» уступил «Витязю» в гостях и потерпел второе поражение подряд
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимал на своём льду «Салават Юлаев» из Уфы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 42:57 (5x4)     1:1 Рой (Макеев, Бучельников) – 47:10 (5x4)     2:1 Дарьин (Воробьёв, Рой) – 56:27 (5x5)     3:1 Савчик (Педан) – 59:31 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На 43-й минуте Александр Хмелевски открыл счёт в матче с передач Джоша Ливо и Скотта Уилсона. На 48-й минуте Джереми Рой с передач Алексея Макеева и Дмитрия Бучельникова сравнял счёт во встрече. На 57-й минуте Александр Дарьин увеличил преимущество хозяев с передач Ивана Воробьёва и Джереми Роя. В концовке матча Иван Савчик забросил третью шайбу в пустые ворота.

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