«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и обеспечил место в плей-офф

На льду «Татнефть-Арена» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» обыграл соседей из Нижнекамска — «Нефтехимик» со счётом 3:2. Игра завершилась в овертайме.

Шайбами в составе команды-победителя отметились Эрик О'Делл, Артемий Князев и Дмитрий Яшкин, ставший автором победного броска в овертайме. Для О'Делла эта шайба стала первой за казанскую команду в 11 матче. У «Нефтехимика» точные броски на счету Никиты Хоружева и Булата Шафигуллина.

«Ак Барс» набрал 74 очка и занимает в Восточной конференции четвёртое место. Казанцы досрочно обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. У «Нефтехимика» в той же конференции 51 очко и девятое место, команда отстаёт от топ-8 на семь очков, но соперники имеют матч в запасе.