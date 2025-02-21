«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик» и обеспечил место в плей-офф
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На льду «Татнефть-Арена» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» обыграл соседей из Нижнекамска — «Нефтехимик» со счётом 3:2. Игра завершилась в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5) 2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5) 2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5) 2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5) 3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)
Шайбами в составе команды-победителя отметились Эрик О'Делл, Артемий Князев и Дмитрий Яшкин, ставший автором победного броска в овертайме. Для О'Делла эта шайба стала первой за казанскую команду в 11 матче. У «Нефтехимика» точные броски на счету Никиты Хоружева и Булата Шафигуллина.
«Ак Барс» набрал 74 очка и занимает в Восточной конференции четвёртое место. Казанцы досрочно обеспечили себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. У «Нефтехимика» в той же конференции 51 очко и девятое место, команда отстаёт от топ-8 на семь очков, но соперники имеют матч в запасе.
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