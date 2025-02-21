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Тренер «Нефтехимика» объяснил, почему не стал брать запрос на второй гол «Ак Барса»

Тренер «Нефтехимика» объяснил, почему не стал брать запрос на второй гол «Ак Барса»
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Тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) ответил, почему не стал брать запрос на второй гол.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    

«Поздравляю команду с заработанным баллом, вытащили игру с 0-2 в Казани, когда маячило пятое поражение подряд у соперника! Мы всё понимаем, здесь всегда тяжело играть. Ребята не жалеют себя, бьются. Начало было робкое, соперник побежал давить, забил первые два гола, потом, начиная со второго периода, уже выровняли игру. В овертайме был наброс, подставление. Я в хоккее сам отыграл 23 сезона, тренерская работа — ещё 15 сезонов: чем больше накал матча, тем нелепее залетают шайбы.

Всегда доволен командой, для того и готовимся. На финишной прямой надо накатывать, забирать то, что не получилось. 18 овертаймов — если бы хоть половину очков тогда взяли, но если бы да кабы… Не загадываем дальше.

В моменте со вторым голом «Ак Барса» было воздействие нашего игрока, игрока обороны и по текущим правилам это не удаление, поэтому мы правильно поступили, что не стали брать запрос на заброшенную шайбу», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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