Тренер «Нефтехимика» объяснил, почему не стал брать запрос на второй гол «Ак Барса»

Тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) ответил, почему не стал брать запрос на второй гол.

«Поздравляю команду с заработанным баллом, вытащили игру с 0-2 в Казани, когда маячило пятое поражение подряд у соперника! Мы всё понимаем, здесь всегда тяжело играть. Ребята не жалеют себя, бьются. Начало было робкое, соперник побежал давить, забил первые два гола, потом, начиная со второго периода, уже выровняли игру. В овертайме был наброс, подставление. Я в хоккее сам отыграл 23 сезона, тренерская работа — ещё 15 сезонов: чем больше накал матча, тем нелепее залетают шайбы.

Всегда доволен командой, для того и готовимся. На финишной прямой надо накатывать, забирать то, что не получилось. 18 овертаймов — если бы хоть половину очков тогда взяли, но если бы да кабы… Не загадываем дальше.

В моменте со вторым голом «Ак Барса» было воздействие нашего игрока, игрока обороны и по текущим правилам это не удаление, поэтому мы правильно поступили, что не стали брать запрос на заброшенную шайбу», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.