Хет-трик Артамонова принёс «Торпедо» победу над «Сочи»
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На льду арены «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Торпедо» обыграло «Сочи» со счётом 6:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Никонов, Мачулин) – 09:14 (5x5) 1:1 Шавин (Воронин, Белевич) – 14:14 (5x5) 2:1 Белевич (Шавин, Бокун) – 28:26 (5x5) 3:1 Артамонов (Виноградов) – 31:17 (5x5) 4:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 33:52 (5x5) 5:1 Виноградов (Атанасов, Артамонов) – 45:52 (5x5) 6:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 50:59 (5x5) 6:2 Попов – 52:55 (5x4) 6:3 Авершин (Грэм, Венгрыжановский) – 53:25 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Шайбами в составе команды-победителя отметились Никита Шавин, Андрей Белевич, Егор Виноградов и Никита Артамонов, оформивший хет-трик. У гостей точные броски на счету Данила Авершина, отметившегося дублем, и Сергея Попова.
«Торпедо» набрало 64 очка и занимает в турнирной таблице Западной конференции восьмое место, имея преимущество перед «Куньлунем», идущим девятым, в 11 очков. «Сочи» в той же конференции располагается на 11-й строчке, у команды Сергея Зубова — 44 очка.
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