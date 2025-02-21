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Динамо Москва — Динамо Минск, результат матча 21 февраля 2024, счет 0:5, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» 0:5, потерпев третье поражение подряд
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В эти минуты на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» встречалось с минским «Динамо». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Лайл, Усов) – 10:11 (4x5)     0:2 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 27:44 (5x4)     0:3 Липский (Бориков, Улле) – 34:33 (5x5)     0:4 Энас (Волков) – 35:39 (5x5)     0:5 Волков (Энас) – 44:47 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Заброшенными шайбами в составе минской команды отметились Роман Горбунов, Джордан Гросс, Даниил Липский, Сэм Энас и Александр Волков.

Для минчан эта победа стала третьей подряд. Команда Дмитрия Квартальнова идёт на седьмом месте в Западной конференции, набрав 69 очков в 56 матчах. Московское «Динамо» по итогам этой встречи могло досрочно выйти в плей-офф, но пока располагается в той же конференции на третьем месте с 73 очками.

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