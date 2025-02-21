Московское «Динамо» уступило минскому «Динамо» 0:5, потерпев третье поражение подряд

В эти минуты на льду «ВТБ Арены — имени Аркадия Чернышёва» в Москве завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местное «Динамо» встречалось с минским «Динамо». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 5:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Заброшенными шайбами в составе минской команды отметились Роман Горбунов, Джордан Гросс, Даниил Липский, Сэм Энас и Александр Волков.
Для минчан эта победа стала третьей подряд. Команда Дмитрия Квартальнова идёт на седьмом месте в Западной конференции, набрав 69 очков в 56 матчах. Московское «Динамо» по итогам этой встречи могло досрочно выйти в плей-офф, но пока располагается в той же конференции на третьем месте с 73 очками.
- 21 февраля 2025
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