Гатиятулин — о серии поражений «Ак Барса»: кризис — не скажу. Были хорошие отрезки

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) высказался о серии поражений своей команды.

«У нас была непростая серия. После возвращения домой разобрали ошибки, обратили внимание на начало матча. По сезону был один из наших козырей, надо было его вернуть. Забили первыми, победили в первом периоде. Затем вязкая была игра, отмечу соперника.

Из своего опыта тренерской карьеры: был в разных ситуациях. Спад, кризис — так не скажу. Только матч с «Торпедо» провели не так, как хотели, в остальных встречах были и хорошие отрезки. Но когда соперник открывал счёт, была спешка, ошибки, сумбур. Скомканное начало матча в Нижнекамске, затем показывали хороший хоккей. Мы приобрели отменный опыт, который нам поможет в дальнейшем. Рады, что определённую задачу решили, вышли в плей-офф, но основная задача у нас впереди», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее «Ак Барс» в первый раз в сезоне уступил в четырёх матчах кряду, в том числе проиграл во вторник, 18 февраля, «Нефтехимику».