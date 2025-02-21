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Гатиятулин — о серии поражений «Ак Барса»: кризис — не скажу. Были хорошие отрезки

Гатиятулин — о серии поражений «Ак Барса»: кризис — не скажу. Были хорошие отрезки
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) высказался о серии поражений своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    

«У нас была непростая серия. После возвращения домой разобрали ошибки, обратили внимание на начало матча. По сезону был один из наших козырей, надо было его вернуть. Забили первыми, победили в первом периоде. Затем вязкая была игра, отмечу соперника.

Из своего опыта тренерской карьеры: был в разных ситуациях. Спад, кризис — так не скажу. Только матч с «Торпедо» провели не так, как хотели, в остальных встречах были и хорошие отрезки. Но когда соперник открывал счёт, была спешка, ошибки, сумбур. Скомканное начало матча в Нижнекамске, затем показывали хороший хоккей. Мы приобрели отменный опыт, который нам поможет в дальнейшем. Рады, что определённую задачу решили, вышли в плей-офф, но основная задача у нас впереди», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее «Ак Барс» в первый раз в сезоне уступил в четырёх матчах кряду, в том числе проиграл во вторник, 18 февраля, «Нефтехимику».

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