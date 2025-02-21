Тренер «Нефтехимика» — о Хоружеве: умный, грамотный мальчик. Закончил школу с медалью

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ) высказался об игре нападающего своей команды Никиты Хоружева и Рауля Якупова, бывшего игрока «Нефтехимика».

«Никита Хоружев — очень умный, грамотный мальчик. Раньше хоккей считался пролетарским видом спорта, играли заводчане, отличников не было, а Никита у нас закончил школу с золотой медалью. У него постоянно идёт индивидуальная работа по катанию, он сильно добавил, прогрессировал. Было понятно, что человек будет расти, он слушает подсказки тренерские, делает и нашу команду, и всю лигу сильнее.

Рауль Якупов? В хоккее огромную роль играет выносливость, катание, движение, объём работы. Нужно не только иметь сильный бросок, бойцовские качества, но и уметь много двигаться в обороне. Если какая-то функция выпадает, значит, надо поработать и дойти до уровня КХЛ. Человек развивается, придёт время — будет и в КХЛ. У каждого свой путь.

Знаю одного хоккеиста — в 20 лет хотел закончить. Потом стал иконой в Магнитогорске. Никому не известно, что будет. У каждого своя история, своя судьба. Тем интереснее жизнь», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.