Гатиятулин – о Петане: у него небольшое повреждение, он не может играть в полную

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) высказался о состоянии здоровья своих хоккеистов.

«Сложно доминировать, когда соперник бьётся за плей-офф. Идёт процесс ежедневной работы, разбираем каждый матч, моменты, где что не получается. Важно было переломить эту серию, ребята самоотверженно играли, вырвали победу. Диме Кателевскому дали возможность отдохнуть. У Ника Петана есть небольшое повреждение, он не может играть в полную. Обсуждаем этот момент с медицинским штабом.

Ждали возвращения Ильи Сафонова, он давно с нами тренировался. Надо было только получить заключение врачей. Вышел играть, хорошо влился. Была немаленькая пауза, но он играл с желанием, создавал моменты. Будет прибавлять от игры к игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.