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Гатиятулин – о Петане: у него небольшое повреждение, он не может играть в полную

Гатиятулин – о Петане: у него небольшое повреждение, он не может играть в полную
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) высказался о состоянии здоровья своих хоккеистов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    

«Сложно доминировать, когда соперник бьётся за плей-офф. Идёт процесс ежедневной работы, разбираем каждый матч, моменты, где что не получается. Важно было переломить эту серию, ребята самоотверженно играли, вырвали победу. Диме Кателевскому дали возможность отдохнуть. У Ника Петана есть небольшое повреждение, он не может играть в полную. Обсуждаем этот момент с медицинским штабом.

Ждали возвращения Ильи Сафонова, он давно с нами тренировался. Надо было только получить заключение врачей. Вышел играть, хорошо влился. Была немаленькая пауза, но он играл с желанием, создавал моменты. Будет прибавлять от игры к игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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