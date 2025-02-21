Кудашов — о 0:5: иногда на этом этапе и хорошо получить по соплям. Надо выправить план

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (0:5).

«Наверное, одна из худших, если не худшая игра в сезоне. Здесь всё совершенно ясно. Игра, которая дала нам много пищи для размышлений. В первую очередь надо скорректировать и подправить наш тренировочный план. Выправить его, скажем так.

Физическое состояние было не лучшим. И оно было таким уже и с «Сочи», и со «Спартаком». Да, так нельзя говорить, но иногда на этом этапе и хорошо получить по соплям, чтобы сделать правильные выводы и всё подправить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.