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Кудашов — о 0:5: иногда на этом этапе и хорошо получить по соплям. Надо выправить план

Кудашов — о 0:5: иногда на этом этапе и хорошо получить по соплям. Надо выправить план
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Лайл, Усов) – 10:11 (4x5)     0:2 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 27:44 (5x4)     0:3 Липский (Бориков, Улле) – 34:33 (5x5)     0:4 Энас (Волков) – 35:39 (5x5)     0:5 Волков (Энас) – 44:47 (5x5)    

«Наверное, одна из худших, если не худшая игра в сезоне. Здесь всё совершенно ясно. Игра, которая дала нам много пищи для размышлений. В первую очередь надо скорректировать и подправить наш тренировочный план. Выправить его, скажем так.

Физическое состояние было не лучшим. И оно было таким уже и с «Сочи», и со «Спартаком». Да, так нельзя говорить, но иногда на этом этапе и хорошо получить по соплям, чтобы сделать правильные выводы и всё подправить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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