Кудашов: если ноги не бегут в плей-офф – ничего не сделать. Важно, что сейчас не плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после крупного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (0:5) прокомментировал спад команды и заявил, что пока ещё рано драматизировать.

– В прошлом сезоне, пусть на другим отрезке сезона, но была домашняя игра с «Торпедо», проигранная 1:7. После этого у «Динамо» начался подъём. Есть ли что-то общее в этих ситуациях?

– Вы знаете, мы только что как раз посмотрели план тренировок, чтобы увидеть, что у нас было до и после названной вами игры. Любая такая игра является следствием чего-то и заставляет серьёзно отнестись, всё проанализировать и понять, что нам нужно исправить.

Сейчас мало времени, чтобы что-то подправить. Были игры, и возможно, мы сделали неправильные тренировки. Игры шли через день. Может быть, команда немного захлебнулась. Подправим. Самое важное, что это ещё не плей-офф. Это там, если не бегут ноги, то уже ничего не сделать.

В оправдание сегодняшней игры, когда у тебя не бегут ноги, тогда нет сил и ты проигрываешь всё, что можно. Проигрываешь и движение, и силовую борьбу – проигрываешь всё. У тебя нет интереса и сил, чтобы бросить, полезть туда и забить, потому что соперник сильнее тебя. Сегодня была одна из тех игр.

– Понимаете, почему сейчас идёт такой отрезок?

– Какой отрезок?

– Матч с «Сочи», например.

– Тот матч стоит немного особняком. Его мы сегодня разобрали. А так это только сегодняшний матч.

– То есть нам не стоит драматизировать?

– Нет, ну вы посмотрите, сколько игр было за последние полтора месяца. Вы найдёте несколько игр, если я не ошибаюсь. Да, у нас были поражения, «Локомотиву» (1:2), два раза от «Сочи», вот и всё. Драматизировать рано, потому что драматизировать – это серия. И тогда это видно по игре команды. Я вам честно сказал, что у нас пропадает движение. За счёт тактики где-то мы цепляли очки, но сегодня мы провалились», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.