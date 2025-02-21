Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: если ноги не бегут в плей-офф – ничего не сделать. Важно, что сейчас не плей-офф

Кудашов: если ноги не бегут в плей-офф – ничего не сделать. Важно, что сейчас не плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после крупного поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (0:5) прокомментировал спад команды и заявил, что пока ещё рано драматизировать.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Лайл, Усов) – 10:11 (4x5)     0:2 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 27:44 (5x4)     0:3 Липский (Бориков, Улле) – 34:33 (5x5)     0:4 Энас (Волков) – 35:39 (5x5)     0:5 Волков (Энас) – 44:47 (5x5)    

– В прошлом сезоне, пусть на другим отрезке сезона, но была домашняя игра с «Торпедо», проигранная 1:7. После этого у «Динамо» начался подъём. Есть ли что-то общее в этих ситуациях?
– Вы знаете, мы только что как раз посмотрели план тренировок, чтобы увидеть, что у нас было до и после названной вами игры. Любая такая игра является следствием чего-то и заставляет серьёзно отнестись, всё проанализировать и понять, что нам нужно исправить.

Сейчас мало времени, чтобы что-то подправить. Были игры, и возможно, мы сделали неправильные тренировки. Игры шли через день. Может быть, команда немного захлебнулась. Подправим. Самое важное, что это ещё не плей-офф. Это там, если не бегут ноги, то уже ничего не сделать.

В оправдание сегодняшней игры, когда у тебя не бегут ноги, тогда нет сил и ты проигрываешь всё, что можно. Проигрываешь и движение, и силовую борьбу – проигрываешь всё. У тебя нет интереса и сил, чтобы бросить, полезть туда и забить, потому что соперник сильнее тебя. Сегодня была одна из тех игр.

– Понимаете, почему сейчас идёт такой отрезок?
– Какой отрезок?

– Матч с «Сочи», например.
– Тот матч стоит немного особняком. Его мы сегодня разобрали. А так это только сегодняшний матч.

– То есть нам не стоит драматизировать?
– Нет, ну вы посмотрите, сколько игр было за последние полтора месяца. Вы найдёте несколько игр, если я не ошибаюсь. Да, у нас были поражения, «Локомотиву» (1:2), два раза от «Сочи», вот и всё. Драматизировать рано, потому что драматизировать – это серия. И тогда это видно по игре команды. Я вам честно сказал, что у нас пропадает движение. За счёт тактики где-то мы цепляли очки, но сегодня мы провалились», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кудашов — о 0:5: иногда на этом этапе и хорошо получить по соплям. Надо выправить план
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android