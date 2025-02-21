Главный тренер «Динамо» назвал срок возвращения давно травмированного лидера команды

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что Бреннан Менелл вернётся в строй в начале марта. Защитник в последний раз выходил на лёд 17 января в игре с «Сочи» (1:3).

– Если в нападении осуществляется хотя бы минимальная ротация, то защита после травмы Менелла играет неизменным составом. На этой неделе нападающие Артём Ильенко и Артём Швец-Роговой начали тренировки с неиграющим составом, а Менелла всё нет. Когда он наконец появится на льду?

– Думаю, что чуть позже тех двоих, кого вы назвали. Потому что у Бреннана немного другая специфика. Там нога. Сначала надо снять с ноги, а потом уже на лёд. Думаю, что в начале следующего месяца он появится», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.