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Квартальнов – о 5:0: может быть, не день «Динамо». Мы точно не будем улетать в небеса

Квартальнов – о 5:0: может быть, не день «Динамо». Мы точно не будем улетать в небеса
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Лайл, Усов) – 10:11 (4x5)     0:2 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 27:44 (5x4)     0:3 Липский (Бориков, Улле) – 34:33 (5x5)     0:4 Энас (Волков) – 35:39 (5x5)     0:5 Волков (Энас) – 44:47 (5x5)    

«Провели хорошую целостную игру. Ноль пропустили. В большинстве забили, и в меньшинстве забили. Сегодня всё сработало в нашу пользу. В третьем периоде играли хорошо, но немного нахватали удалений.

Конечно, в голове у нас что-то есть, но нам надо продолжать работать. Может быть, был не день московского «Динамо». Мы здесь точно в небеса куда-то улетать не будем. Мы работаем по своей программе. Главное, чтобы не случились травмы.

Это очень важный момент. У нас всё-таки небольшая скамейка. Нам нужны люди. Плей-офф всё-таки ещё немного «за горкой». Есть ещё март. Пока заглядывать туда рановато», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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