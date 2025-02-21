Квартальнов – о 5:0: может быть, не день «Динамо». Мы точно не будем улетать в небеса

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (5:0).

«Провели хорошую целостную игру. Ноль пропустили. В большинстве забили, и в меньшинстве забили. Сегодня всё сработало в нашу пользу. В третьем периоде играли хорошо, но немного нахватали удалений.

Конечно, в голове у нас что-то есть, но нам надо продолжать работать. Может быть, был не день московского «Динамо». Мы здесь точно в небеса куда-то улетать не будем. Мы работаем по своей программе. Главное, чтобы не случились травмы.

Это очень важный момент. У нас всё-таки небольшая скамейка. Нам нужны люди. Плей-офф всё-таки ещё немного «за горкой». Есть ещё март. Пока заглядывать туда рановато», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.