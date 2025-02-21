Квартальнов – о цели на конец регулярки: минское «Динамо» хочет залезть в четвёрку

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над московским «Динамо» (5:0) рассказал, что его команда хочет оказаться в топ-4 Западной конференции. Минчане идут на седьмом месте с 69 очками, отставая от топ-4 на два очка.

— Я после матча с ЦСКА уже сказал. Самая шикарная атмосфера в лиге — это на «Минск-Арене». Самая шикарная. Мотивация шестого игрока там работает. Конечно, нам хотелось бы залезть в четвёрку. Это может случиться, если мы продолжим хорошо играть. Хотелось бы сыграть побольше игр дома.

– «Динамо» уже практически неделю находится в Москве. Вам интересно, как игроки проводят свободное время? Тяжело ли в одном городе так долго находиться?

– Я вам сейчас интригу скажу. После игры сидели, Вадим Шипачев в раздевалке сказал: «Готовимся так же, как готовились». Мы готовимся по плану. Честно скажу, я не знаю, что он имел в виду, я у него завтра спрошу. Может, они сами как-то готовятся. Но тогда, если они уже и готовятся сами, то должны вместе быть, все вместе. Это очень важно. Здесь мы им доверяем, не следим за ними. А то, что они профессионалы — здесь нет никаких вопросов, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.